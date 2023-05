Capocollo di Martina Franca: il 8 giugno il giorno decisivo per l’I.G.P. Verso il riconoscimento I.G.P. per il capocollo di Martina Franca. Il 8 giugno si terrà la Riunione di pubblico accertamento

Il capocollo di Martina Franca verso il riconoscimento I.G.P.

L’ultimo incontro per ottenere il prestigioso riconoscimento comunitario per il capocollo di Martina Franca, prodotto tipico della Valle d’Itria, è in programma per il prossimo giovedì. Si tratta della conclusione di un lungo percorso di domanda di Identificazione Geografica Protetta, avviato nel 2020 dall’Associazione Produttori che riunisce macellai e trasformatori di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino.

La Riunione di Pubblico Accertamento per il Disciplinare di Produzione del capocollo

Dopo vari confronti con le Istituzioni regionali e nazionali, in particolare con il Dipartimento del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), si svolgerà la Riunione di Pubblico Accertamento per l’I.G.P. “Capocollo di Martina Franca”, durante la quale i Funzionari del Ministero leggeranno pubblicamente il Disciplinare di Produzione del “Capocollo di Martina Franca I.G.P.”, che sarà poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’incontro al Palazzo Ducale di Martina Franca con i rappresentanti del territorio e le autorità istituzionali

L’incontro, patrocinato dal Comune di Martina Franca, si terrà nella sala consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca, alle ore 17.30 di Giovedì 8 Giugno.Sono invitati a partecipare i rappresentanti dei Comuni del territorio interessato, le autorità istituzionali e politiche, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati.