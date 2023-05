Renato Perrini (FdI) chiede di audire le istituzioni regionali sulla crisi della Sitael. Renato Perrini, consigliere regionale di FdI, ha richiesto di sentire il presidente Emiliano, il presidente di AdP Vasile e il CEO della Sitael Pertosa. L’audizione riguarda la situazione della società aerospaziale pugliese, che ha annunciato il licenziamento di 126 dipendenti.

Perrini vuole sapere quali azioni intende intraprendere la Regione per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro del settore.

Il fallimento della Virgin Orbit mette a rischio il progetto di spazioporto a Grottaglie e il lancio di un satellite di Sitael

“La Virgin Orbit di Branson fallisce e mette in crisi il progetto di spazioporto a GrottaglieIl presidente Emiliano ci ha illusi per 5 anni! Mentre noi tarantini volevamo volare verso Milano e Roma, lui ci prometteva i voli suborbitali da Grottaglie.

Ma sabato scorso la brutta notizia: la Virgin Orbit, la società di Richard Branson che doveva lanciare satelliti e turisti spaziali dalla Puglia, è fallita.

Un crac che coinvolge anche Sitael, partner tecnologico di Virgin e promotore del primo spazioporto italiano a Grottaglie.Lo ammette Chiara Pertosa, amministratore delegato di Sitael: <Con Virgin avevamo un lancio di un satellite programmato per la fine di quest’anno. Abbiamo anche versato un anticipo di 800 mila dollari. Ovvio che il loro fallimento per noi è un problema> .

Emiliano e la Lezzi avevano accolto con entusiasmo Branson nel 2018, ma ora non si fanno sentire

Ricordo bene quel 6 luglio del 2018 quando Emiliano e la Lezzi accolsero trionfalmente Branson a Mola di Bari nella sede di Sitael. Ricordo la foto con Branson con il pugno alzato che tanto esaltò il centrosinistra pugliese.

Quel pugno è oggi un colpo per tutti noi tarantini e pugliesi. Certo ora la Regione dirà che il progetto di spazioporto a Grottaglie va avanti, ma come? Senza l’azienda che costruisce la base per i lanci?

Trovarne un’altra non è facile, lo dice anche Pertosa: <Dopo l’accordo del 2018 non ne sono seguiti altri. Nessun altro contatto, né progetto. Da tempo sapevamo che le cose non andavano bene> .

Perrini (FdI) chiede l’audizione urgente delle istituzioni regionali e dell’amministratore delegato di Sitael

E Emiliano e Vasile non hanno nulla da dire? Per questo ho chiesto l’audizione urgente di entrambi e dell’amministratore delegato Sitael Pertosa.