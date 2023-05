Tennis Tavolo Olimpica Martina: un’avventura ricca di emozioni alla Fase Nazionale di Riccione. Tennis Tavolo Olimpica Martina, alla Fase Nazionale di Riccione dei Campionati a squadre serie C Master, che si è svolta il 28 maggio.

Tennis Tavolo Olimpica Martina sfida le migliori squadre italiane alla Fase Nazionale di Riccione

Ha affrontato diverse squadre provenienti da varie città italiane (Milano, Brescia, Perugia, Modica, Roma) e ha migliorato il nostro gioco man mano che avanzavamo nel torneo.

Promozione sfumata per un soffio, ma orgoglio e soddisfazione per il gioco espresso dalla squadra di tennis tavolo

L’obiettivo era di ottenere la promozione in serie B, ma purtroppo non ci sono riusciti. Sono arrivati vicini al traguardo, ma hanno dovuto arrendersi per la stanchezza e per la forza degli avversari.

Tuttavia, sono contenti di aver espresso un buon gioco e di aver dato il massimo.

Unione, motivazione e passione: i valori che hanno guidato la squadra di tennis tavolo in ogni partita

La squadra alleata sia dentro che fuori dal tavolo. Si è sostenuta, motivata, aiutata a calcolare ogni dettaglio del gioco.

Sono stati leone in ogni partita con grinta e passione.