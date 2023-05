Gli agricoltori di Capitanata in protesta contro i costi di produzione

È partita stamattina da Borgo Incoronata la manifestazione di protesta pacifica del Comitato Spontaneo Produttori Agricoli Associati tesserati in segno di protesta contro i costi dei prodotti agricoli connessi alla produzione e lavorazione.

Un corteo composto da circa venti mezzi agricoli ha percorso le SS16 e SS673 da Borgo Incoronata fino a raggiungere il casello autostradale della A14.

Significativo il momento in cui il corteo ha effettuato una sosta lungo il fiume Cervaro e alcuni agricoltori vi hanno gettato del grano come a simboleggiare che, a causa degli eccessivi costi di produzione e lavorazione, la coltivazione come quella del grano rende di più se non prodotto.



S.B.

0 Shares