Martina Franca: avviata la conferenza di servizi per il completamento dello Stadio Pergolo. Il Comune di Martina Franca ha indetto una conferenza di servizi preliminare per esaminare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di completamento e adeguamento dello Stadio Pergolo, in zona Pergolo, da destinare all’attività agonistica nazionale.

Si tratta del lotto II dell’intervento, finanziato con 2.500.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mentre il lotto I è già stato approvato e affidato al progettista esecutivo.

Il Comune di Martina Franca ha adeguato il progetto di riqualificazione dello stadio comunale ai criteri del PNRR e ha affidato la progettazione ed esecuzione del lotto II a un progettista esterno

Il progetto è stato adeguato ai principi e agli indirizzi del PNRR e alle modifiche proposte dal progettista esecutivo del lotto I, in base al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Il progetto è stato affidato al progettista “D_progetti Donati D’Elia associati”, che ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) al Comune.

Per l’intervento si intende utilizzare la procedura di appalto integrato, che prevede l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del PFTE.

Per questo motivo, il Comune ha convocato la conferenza di servizi preliminare, in forma semplificata e asincrona, per acquisire i pareri e gli assensi delle amministrazioni competenti.

Il Comune ha già ottenuto i pareri favorevoli delle amministrazioni competenti (paesaggio, CONI, Autorità Idraulica, Autorità di Bacino, Polizia Locale, VV.FF., AQP, ASL, ARPA) nel corso dell’approvazione del PFTE complessivo.

L’adeguamento del PFTE relativo al lotto II non interferisce con questi pareri. Inoltre, l’area interessata dalle opere è classificata in Bassa Pericolosità Idraulica e il Comune ha la delega per il parere tecnico.

Il Comune ha reso disponibili online gli elaborati del progetto e ha fissato i termini per le determinazioni delle amministrazioni competenti, chiedendo di anticiparle se possibile per rispettare le scadenze del finanziamento PNRR

Il Comune ha comunicato che gli elaborati del PFTE sono consultabili online.

Il termine per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti è il 22.05.2023. Il termine per rendere le proprie determinazioni è il 30.05.2023.

Il Comune ha chiesto di anticipare le determinazioni se possibile, per rispettare le tempistiche del finanziamento PNRR (stipula del contratto entro il 30 luglio 2023).

La mancata comunicazione delle determinazioni o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti equivale ad assenso senza condizioni.

L’atto conclusivo della conferenza preliminare indicherà tutte le condizioni per ottenere i pareri e gli assensi necessari per l’approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell’opera.

Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare potranno essere modificate o integrate nella successiva conferenza simultanea solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento.

I pareri di competenza dovranno essere trasmessi tramite PEC.

La convocazione e l’atto conclusivo della conferenza preliminare saranno pubblicati all’Albo pretorio online del Comune.