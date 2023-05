La Puglia fa il pieno di like: è la seconda regione più social d’Italia

La strategia social della Regione Puglia è basata sul dialogo costruttivo tra istituzioni, persone, enti, imprese e organizzazioni. Lo scopo è promuovere interventi e misure finanziate dai fondi europei, diffondere storie positive e restituire gli impatti delle politiche regionali e favorire la partecipazione.

Il report di DeRev mostra che la Puglia è seconda in Italia per numero di follower e terza per engagement

“Secondo il report di DeRev, la Regione Puglia è una delle migliori in Italia per la comunicazione social. Ha 328.397 follower e un alto engagement della community su 4 piattaforme: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

La Regione Puglia è tra le prime in Italia per la comunicazione social, sia per il numero di follower che per l’engagement della community. Questo è quanto emerge dal report annuale di DeRev sulla presenza delle Regioni italiane sui social media.

Il report evidenzia il “salto di qualità” della Regione Puglia nella classifica generale: dal 2022, quando era ottava, la Puglia ha guadagnato 6 posizioni, grazie alle buone performance dei contenuti social sulle piattaforme analizzate dall’agenzia.

La Regione Puglia si distingue per la sua comunicazione social efficace e coinvolgente

I numeri L’analisi riguarda 4 piattaforme: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Per quanto riguarda la Community, la Puglia è sesta con 328.397 follower, l’8,36% della popolazione, così distribuiti: Facebook (184.902), Instagram (35.924), Twitter (107.502) e TikTok (67, in fase di avvio).

Per quanto riguarda l’engagement (interazione) totale dei contenuti social, la Puglia è terza con un tasso medio dello 0,603%:

– su Facebook, la Puglia è seconda con un engagement dell’1,03%;

– su Instagram, la Puglia è prima con un engagement dell’1,35%;

– su Twitter, l’engagement della Puglia è nella media delle altre regioni.

La strategia social della Regione Puglia si basa sul dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini

Il futuro Il buon risultato conferma la validità del lavoro fatto sui social istituzionali negli ultimi due anni. “Accorciare le distanze e connettere le persone” sono le parole chiave della strategia social della Regione Puglia: uno spazio di dialogo costruttivo tra istituzioni, persone, enti, imprese e organizzazioni dove promuovere interventi e misure finanziate dai fondi europei, diffondere storie positive e restituire gli impatti delle politiche regionali e favorire la partecipazione.

Una strategia che verrà ulteriormente potenziata per stare al passo con le innovazioni delle piattaforme social e soddisfare le crescenti aspettative del pubblico.

La redazione social di Regione Puglia ringrazia la community e invita a seguire tutti i canali social regionali.