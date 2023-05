Capuano pronto a guidare un Taranto super

Ezio Capuano che ha rinnovato da pochi giorni il contratto con il Taranto, ha esplicitato, di recente, le ambizioni e le prospettive del club rossoblu, in un’intervista al Corriere dello Sport.

Determinato e senza fronzoli, l’allenatore ha dichiarato che non promette miracoli, ma metterà in campo ogni sforzo per superare il risultato della scorsa stagione.

La sua missione è chiara: risvegliare Taranto dall’oblio calcistico che lo ha afflitto per troppi anni.

Capuano non si nasconde dietro le parole. Ha vissuto il dolore dell’esonero a un solo punto dal primo posto nel 2001, ora ha riscattato quei momenti ed è pronto a guidare la sua squadra dall’inzio del prossimo campionato, visto che l’ha salvata quando in molti la davano per spacciata.

Nonostante ciò, il suo Taranto ha dimostrato di avere ancora grinta e ha sfiorato l’accesso ai playoff, sorprendendo tutti.

Riguardo alla rosa della prossima stagione, Capuano ha preso decisioni ferme per due calciaotori. Trattasi di Infantino e Guida che saranno esclusi, a meno che non risolvano i loro contratti prima del ritiro.

Ma c’è un’eccezione per un terzo che era in prestito: La Monica. Il giovane talento, che a gennaio chiese di trovare più spazio altrove, attualmente gode della stima incondizionata di Capuano. Un under che rappresenta un valore aggiunto per la squadra.

In sintesi, Capuano non si accontenta dell’anonimato calcistico di Taranto. È deciso a trasformare il destino del club e a portarlo verso l’eccellenza.

Non fa promesse irrealistiche, ma mette in gioco la sua determinazione incrollabile per superare ogni ostacolo.

Il rinnovo del contratto è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Taranto, con Capuano come timoniere verso una rinascita calcistica.