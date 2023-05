Concerto per la festa della mamma a Martina Franca con l’associazione “Riuniti Per Caso”. Un concerto per la festa della mamma si è tenuto oggi 28 maggio 2023 alle ore 11:00 in piazza XX Settembre a Martina Franca.

“La musica è vita”: il concerto benefico di “Riuniti Per Caso” per la festa della mamma

L’evento è organizzato dall’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo, dall’Assessorato alle Attività Produttive e dall’Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale della città.

L’associazione culturale musicale di volontariato “Riuniti Per Caso” si è esibita con brani di vari generi musicali, dal popolare al liscio.

Il gruppo è composto da persone di diverse età e professioni, appassionate di musica e di canto, guidate dalla professoressa Deborah Schiavone.

Il concerto ha anche una sezione Junior dedicata ai più piccoli.

Musica e solidarietà in piazza XX Settembre con il gruppo di volontariato “Riuniti Per Caso”

L’associazione No-Profit nasce nel 2013 con lo scopo di mettere la musica al servizio di altre associazioni o enti a fini benefici, portando allegria e sorrisi a chi soffre e contribuendo alla raccolta fondi per cause importanti. Il motto dell’associazione è: “La musica è vita” ed è una gioia condividerla con tutti.