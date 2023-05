Il Ministro Valditara e Suor Monia Alfieri presenti al convegno : “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro”. Il 26 maggio p.v., presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza, a Bari, si terrà il convegno “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro”, organizzato dall’Ufficio Scuola CISM e USMI Nazionale.

Il convegno avrà come ospite il Ministro dell’Istruzione e del Merito, professor Giuseppe Valditara, che esporrà il patto educativo tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria. L’obiettivo è una sinergia che riconosca e valorizzi ogni realtà dell’istruzione per garantire una scuola efficace e credibile che formi i giovani e la società per il futuro.

Al convegno interverranno padre Luigi Gaetani, presidente CISM Nazionale, suor Anna Monia Alfieri, Referente Scuola dell’USMI Nazionale, e Roberto Romito, presidente ANP Puglia. Essi offriranno un quadro attuale del sistema scolastico italiano, evidenziando le necessarie azioni di cooperazione e collaborazione per una scuola senza disparità territoriali, sociali ed economiche.

Suor Anna Monia è un esempio di buona comunicazione e buona informazione.

Come nell’intervista rilasciata a Puglia Press TV, Suor Anna Monia Alfieri, ha la capacità di dibattere naturalmente di temi riguardanti la scuola e la sua battaglia per la libertà di scelta educativa.

Il convegno “La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro” inizierà alle 9.00 e terminerà alle 13.00, Parteciperanno dirigenti, docenti, studenti e famiglie provenienti dagli istituti scolastici delle regioni del mezzogiorno.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca e TG4.

La dispersione scolastica, il divario educativo Nord-Sud, il rilancio della Scuola nel Mezzogiorno