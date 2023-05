Controlli dei Carabinieri a Taranto e provincia: 2 arresti e 4 denunce

L’attività incessante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto continua a dare risultati positivi nella lotta alla criminalità nella zona. Grazie a servizi di prevenzione e repressione dei reati, finalizzati a garantire una maggiore percezione di sicurezza nella popolazione, sono stati effettuati controlli che hanno portato a due arresti e quattro denunce.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa hanno arrestato un 48enne residente nella zona. L’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, si era allontanato senza giustificato motivo da una comunità di recupero della provincia. I militari lo hanno rintracciato e ricondotto al suo domicilio.

A Castellaneta, invece, i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato un 23enne colto in flagranza di reato durante la cessione di marijuana. Successivamente, durante una perquisizione presso l’abitazione del giovane, sono stati trovati complessivamente 11 grammi di stupefacente.

La Stazione di Taranto San Cataldo ha denunciato in stato di libertà un 30enne di Palagiano. Nonostante fosse oggetto di un Foglio di Via Obbligatorio emesso dalla città di Taranto, l’uomo è stato sorpreso nel capoluogo. Le autorità competenti procederanno di conseguenza.

Sempre a Taranto, la Sezione Radiomobile della Compagnia locale ha denunciato in stato di libertà un 47enne trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo. L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica per ulteriori accertamenti.