Suor Anna Monia Alfieri: “Ragazzi vi vorrei tutti a Bari con i vostri insegnanti ed i vostri genitori”. L’invito è stato rivolto a tutti i pugliesi nel corso di questa intervista a Puglia Press

Suor Anna Monia Alfieri 47 anni salentina di nascita essendo nata a Nardò, ma milanese di adozione, è laureata in Giurisprudenza ed Economia all’Università Cattolica.

Insignita dell’Ambrogino d’oro per l’impegno profuso a favore della libertà di scelta educativa dei genitori, si batte da anni per il diritto di apprendere degli studenti, della libertà d’insegnamento che deve superare ogni discriminazione economica.

Il suo motto è sempre stato “Una scuola più equa, di qualità aperta a tutti passa dal pluralismo educativo: scuole statali autonome, scuole paritarie libere”.

La religiosa delle Marcelline che sognava di essere un Magistrato è diventata oramai un personaggio pubblico, contesa da tutti i media.

Opinionista fissa di Nicola Porro a Quarta Repubblica, la si vede sovente in tante trasmissioni televisive delle emittenti pubbliche e private, non ultima Porta a Porta di Bruno Vespa.

Religiosa di elevata cultura, è capace di dibattere su diversi argomenti passando dal RDC alla presenza di una ex suora all’Isola dei Famosi; dal femminismo alla parità di genere; dalla procreazione assistita alla teoria di gender.

Suoe Anna Monia Alfieri con il presidente del Senato Elisabetta Casellati

Insomma, Suor Anna Monia Alfieri si potrebbe definire una influencer, ma con una accezione diversa del termine, rispetto coloro che usano questo ruolo per scopi ben diversi e di carattere economico.

Suor Anna Monia è un esempio di buona comunicazione e buona informazione.

Da anni non ha mai rifiutato un invito della nostra testata, grazie al quale abbiamo instaurato un rapporto di amicizia.

In questa intervista su Puglia Press TV Suor Anna Monia Alfieri dibatte naturalmente di temi riguardanti la scuola e la sua battaglia per la libertà di scelta educativa.

Si parla di divario tra Nord e Sud; di dispersione scolastica e delle sue speranze per una scuola di qualità.

Infine invita tutte le scuole, genitori e i docenti, Venerdì 26 Maggio 2023, a Bari dalle 9:00 alle 13:00 al convegno: Scuola cantiere per il futuro. Le scuole paritarie cattoliche per il rilancio della scuola del sud e dell’intero Paese.

Convegno Bari con Suor Anna Monia Alfieri

Il convegno si terrà presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza in Viale Europa 97 ed è prevista che la partecipazione del Ministro alla Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara.

https://bit.ly/3LV6ixJL’ingresso è gratuito, ma bisogna registrarsi su https://bit.ly/3LV6ixJ o cliccando sulla foto

“E’ molto importante che le scolaresche, i docenti e i genitori siano presenti a conferma che la scuola è la priorità del sud!” ha dichiarato Suor Anna Monia Alfieri nella nostra intervista. Concludendo; Vi voglio in 1000 al convegno”.

Chi non la conosce ha la possibilità di farlo in questa occasione. Quale gita migliore quella 26 maggio per ascoltarla?

Potete scommettere che abbraccerà e dara la mano a chiunque vi parteciperà.