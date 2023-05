La Battaglia Legale di Pellegrini per la Proclamazione di Calabrese: “Il Ricorso Prosegue”

Il 19 aprile scorso, il Tribunale di Taranto ha pubblicato l’ordinanza che rigetta l’impugnazione del ricorso elettorale di Alessandro Calabrese, un episodio che ha scatenato una marea di discussioni.

La lotta per riconoscere la proclamazione di Calabrese a Consigliere Comunale di Martina Franca, in seguito alle Elezioni Amministrative del 2022, è ancora in corso.

Alessandro Calabrese tra i più suffragati alle scorse amministrative

L’ordinanza non esecutiva, emanata secondo il rito speciale elettorale ex D.Lgs. 150/2011, è stata rispettata, ma le motivazioni e il ragionamento logico utilizzato per arrivare alla conclusione non sono stati condivisi.

Infatti, l’avvocato Enrico Pellegrini ha sottolineato che non si tratta della fine della questione, ma solo del primo grado.

È fondamentale che le Sentenze dei Giudici, nei limiti delle possibilità umane, siano giuste. In questa prospettiva, l’avvocato Pellegrini e il suo team hanno notificato l’atto di citazione in appello in data odierna

L’intenzione è di continuare a combattere per i diritti elettorali di Alessandro Calabrese.

Inoltre, l’avvocato Pellegrini ha sottolineato che la Riforma Cartabia, che mira a superare le interpretazioni restrittive della giurisprudenza precedente, stabilisce che normalmente una sentenza concordata non può avere alcun effetto pregiudizievole.

In questo contesto, il “caso” Calabrese è tutt’altro che concluso. Anzi.

L’avvocato Enrico Pellegrini è determinato a far valere sia i diritti procedurali che quelli sovraordinati di Calabrese durante il giudizio di appello. La battaglia per la proclamazione di Alessandro Calabrese come Consigliere Comunale di Martina Franca, nonostante sia stato già eletto, continua con rinnovato vigore.

Il ricorso, presentato dall’avvocato Enrico Pellegrini, non si ferma quindi al primo grado, ma si protrae nella speranza di ottenere giustizia per Calabrese.

È uno scontro legale che, al di là del suo esito, ricorda a tutti l’importanza dei diritti democratici e del rispetto della volontà popolare espressa attraverso le urne.