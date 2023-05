Otranto – Barca a motore si schianta sugli scogli e affonda: due russi salvi. Un incidente marittimo ha causato l’affondamento di una barca con bandiera della Dominica oggi nel tardo pomeriggio.

La barca era partita da Brindisi e aveva fatto una sosta a Otranto, prima di proseguire verso Punta Facì. Qui ha urtato violentemente contro gli scogli e in breve tempo è sprofondata in mare. I due occupanti, di nazionalità russa, sono riusciti a salvarsi grazie a un tender e all’intervento della guardia costiera. Un sommozzatore ha controllato che non ci fossero perdite di carburante dal relitto.

La guardia costiera sta indagando sulle cause dell’incidente: si ipotizza che i due uomini abbiano impostato il pilota automatico e si siano addormentati o che abbiano avuto un guasto tecnico. Il comandante della barca è stato diffidato a rimuovere il relitto per evitare danni ambientali. Domani si valuterà come e quando recuperare l’imbarcazione.