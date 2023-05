Pirotecnico 4-3 tra Genoa e Bari!

Si chiude con una sconfitta per 4-3 al Ferraris di Genova la stagione regolare del Bari in Serie B.

Partita non determinante ai fini della promozione in quanto il Genoa è giunto secondo e già promosso in Serie A .

Terzo posto invece per i biancorossi che ora nei playoff incontreranno una tra Sudtirol e Reggina.

Partita pirotecnica e ricca di emozioni, in particolar modo nel finale concitato.

A segno 1-0 Stefano Sabelli (Genoa) 1-1 Sebastiano Esposito ( Bari) 2-1Albert Gudmundsson (Genoa) 2-2 Leonardo Benedetti ( Bari) 3-2Caleb Ekuban ( Genoa) 3-3 Walid Cheddira ( Bari) 4-3Domenico Criscito (R) (Genoa)

La partita ha inoltre sancito l’addio al calcio di Domenico Criscito dopo una carriera costellata di successi e con la chiamata in nazionale.