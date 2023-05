Il Cus Jonico perde e manda l’Avellino in B

È finita come nessuno pensava e sperava. Il CJ Basket Taranto dice addio al sogno della serie B Nazionale Old Wild West che nascerà la prossima stagione. Dopo aver perso le prime due gare i rossoblu sono usciti sconfitti anche da gara 3, in casa, contro la Del Fes Avellino che espugna il Tursport col punteggio abbastanza eloquente di 84-62 e si aggiudica la serie playoff per 3-0.

Doveva essere la partita del riscatto, della rivincita, del tentativo di remuntada.



Ed invece Taranto ha finito per pagara pesantemente lo scotto delle prime due partite tiratissime ad Avellino, forse anche dal punto di vista emotivo, perse quasi alla stessa miniera, dopo un buon vantaggio iniziale e nel finale punto a punto, addirittura con beffa negli ultimi minuti di gara 2.

Gara 3 è finita quasi prima di cominciare con Avellino che è partita decisa a differenza del CJ che ha litigato con la palla a spicchi e col canestro: dallo 0-10 iniziale il match del Tursport è andato sempre più in discesa per Avellino, arrivato ad avere anche 25 punti di vantaggio, e di contro in salita per Taranto complici anche alcuni fischi arbitrali inspiegabili che hanno fatto il paio con quelli di gara 2 in Irpinia. Ma recriminare serve a poco mentre la delusione è tanta.