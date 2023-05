Lunedì l’autopsia del bimbo di nove mesi morto nell’ospedale San Paolo di Bari

Un bimbo di nove mesi è morto tre notti fa all’ospedale San Paolo di Bari e le autorità stanno conducendo un’indagine su quanto accaduto.

Si ipotizza che le cure ricevute nel reparto di pronto soccorso, pediatria e rianimazione abbiano potuto causare il peggioramento delle condizioni del bambino fino alla sua morte.

In attesa dell‘autopsia, che verrà effettuata lunedì, la direzione medica dell’ospedale ha richiesto una relazione dettagliata ai medici coinvolti nei trattamenti del piccolo. La Procura è al lavoro per fare luce sull’accaduto e indaga per omicidio colposo.