Maxi tamponamento sulla strada Statale 16 altezza per Santa Caterina

Sono almeno cinque i mezzi coinvolti in un maxi tamponamento sulla strada Statale 16, in direzione Sud in prossimità dell’uscita 9 per Santa Caterina.

L’incidente è avvenuto alle 10.30 di stamani ed un auto, l’ultima della fila-una panda guidata da un ragazzo giovane, si è ribaltata su un fianco.

Non si hanno riscontri su eventuali feriti. Significative invece le ripercussioni sul traffico e sulla lentezza della circolazione.