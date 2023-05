Altamura-Elezioni comunali, è ballottaggio

Altamura non ha raggiunto il ”quorum“. Ballottaggio… è questo il verdetto decretato alle urne per l’atteso Big macht dei candidati sindaci Petronella – Moramarco.

Testa a testa fino all’ultima scheda tra il candidato sindaco avv. Giovanni Moramarco e il candidato sindaco Vitantonio Petronella. Moramarco con il 42,58% e 16.172 voti, Petronella con il 46,46% e 17.641 voti.





Appuntamento rinviato a domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Nessuno dei due ha raggiunto il 50% più 1 dei voti necessari per essere eletti a Sindaco.

Le coalizioni, ahimè, non hanno superato il I turno. Bisogna in tali circostanze prendere atto del volere del cittadino che va rispettato senza sè e senza ma.

Adesso in fase di ballottaggio, i due candidati in corsa alla carica di sindaco, cercheranno di attirare gli elettori dei candidati Michele Loporcaro (M5S), Carlo Vulpio e Donato Laborante per raggiungere il quorum, oppure onde evitare qualunque tipo di strumentalizzazione, non daranno assolutamente nessuna indicazione all’elettorato, convinti che la gente saprà scegliere chi riterrà più idoneo tra i due candidati a salire sullo scranno che governa?

L’ affluenza in questa tornata è risultata pari al 67,87%.

” Ogni 5 anni gli elettori fanno la croce, e dopo la devono portare “. [ Birgit Berg – Khoshnavaz ]