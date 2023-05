Il Cus Jonico perde gara 1 dei play-off

Non inizia nel migliore dei modi la serie playoff per il CJ Basket Taranto che esce sconfitta in gara 1 dal parquet della IVPC Del Fes Avellino che si impone per 77-73 alla fine di una partita combattuta che ha vissuto sui classici “momenti” di alti e bassi dei rossoblu che ora sono costretti a inseguire nella 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite che mette in palio un posto nella prossima serie B Nazionale Old Wild West Lega Nazionale Pallacanestro.

Eppure Taranto era partita col piede giusto in gara 1 piazzando un parziale dopo la palla a due di 14-0 che l’aveva tenuto a lungo avanti in doppia cifra, un primo quarto stupendo chiuso 29-17 che aveva illuso tutti. Poi Avellino ha trovato le contromisure, il CJ si è inceppato in attacco e gli irpini a poco a poco hanno ribaltato la partita restituendo con gli interessi il break resistendo al tentativo nel finale di Taranto di rientrare in partita. Non bastano le doppie cifre di Rocchi 18, Bruno 15, Corral 14, Villa 13, Cena 11. Si replica martedì sempre in Irpinia per gara 2.