I play off delle pugliesi di Lega Pro

Finisce 1-1 con i tifosi spaventati e poi festosi a Foggia: 1-1 e passano al turno successivo i satanelli per via del miglior piazzamento in campionato. Aveva fatto gol, nel finale Talia per il Potenza. Poi è Di Noia a rimettere in gioco il Foggia. Ora sarà fase Nazionale.





Cerignola-Monopoli 2-1. Anche l’Audace Cerignola vola alla fase Nazionale. Ma non è stato facile. In gol prima Sainz-Maza, pari di Viterriti, poi D’Ausilio chiude.