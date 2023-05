La Fondazione TARAS chiede confronto alla società del Taranto FC 1927

“Per il secondo anno consecutivo, il Taranto ha guadagnato la permanenza in Serie C evitando la pericolosa appendice degli spareggi. Al risultato minimo promesso dalla dirigenza nel pre-campionato, comunque non lontano

dalla griglia play-off sperata, si è giunti con relativa tranquillità, grazie ai correttivi tecnici apportati dopo un avvio angosciante.



La promozione dalla D e le due salvezze tra i professionisti sono risultati apprezzabili, ma rappresentano solo il “minimo sindacale” per

la nostra piazza.

Tutti gli attori in campo, nessuno escluso, meritano di più.



D’altro canto, non può che essere proprio la costruzione di una progettualità condivisa e di ampio respiro la base sulla quale ricomporre un rapporto di fiducia con la piazza e assicurare un futuro al club.

Il timore più grande è che, in assenza di chiarezza, visione e confronto, la diserzione da parte di gruppi organizzati, tifosi e appassionati possa trasformarsi irreversibilmente in disaffezione.

Il Taranto rischia di andare avanti per inerzia, senza più aggregare ed entusiasmare. Uno scenario mortificante, assolutamente da scongiurare.

Per questi motivi, il supporters’ trust crede che sia giunto il tempo di incontrarsi.



Tifosi, amministrazione comunale e proprietà del club devono sedersi attorno a un tavolo per definire un orizzonte comune, nonostante le scorie accumulate negli ultimi anni.



Un confronto schietto dal quale ripartire tutti insieme, per onorare una storia centenaria e per recuperare il nostro grande, immenso,

inestimabile patrimonio che è la passione dei tifosi, con l’auspicio di tornare ad affollare quei gradoni che sono la casa del popolo rossoblù”.