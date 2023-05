Brindisi – Dialoghi sulla democrazia sovranazionale. Si terrà a Brindisi, i prossimi 18 e 19 maggio, la quinta edizione dell’evento “Dialoghi sulla democrazia sovranazionale” organizzato dall’Università del Salento. La due giorni si svolgerà nel salone di rappresentanza del palazzo di via De Leo.

L’evento è l’unico al mondo in cui si discute di democrazia e di global governance, più in generale di partecipazione e cittadinanza attiva oltre i confini.

Ciò che rende particolarmente interessante l’edizione 2023 è il ricco elenco di partecipanti e di partner internazionali pubblici e privati, come le basi UNGSC, UNHRD, la Fondazione Robert Triffin International, il movimento Atlas, Democracy Without Borders, The Streit Council for a Union of Democracies e molti altri.

I dialoghi sulla democrazia sovranazionale, inaugurati nel 2018, sono divenuti un punto di riferimento per la rete di studiosi e di organizzazioni della società civile che vogliono dialogare non sui problemi, ma sulle soluzioni.