Il Covid è ufficialmente alle spalle

La notizia rea nell’area ma non c’era stato ancora un comunicato ufficiale. Ora c’è una data per mettere alle spalle la parola Covid.



È stato il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus a dare la fine allo stato di emergenza sanitaria che era stato dichiarato il 30 gennaio 2020.



Quindi, ora c’è una data di chiusura, ovvero il 6 Maggio 2023.



Queste le sue parole: “E’ con grande speranza che dichiaro chiusa l’emergenza sanitaria globale del Covid. Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere.



Sono state perse vite che non dovevano essere perse, in tre anni almeno venti milioni di morti. Promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori”.

Due note: non è sparito il Covid, sia chiaro. E ne è d’esempio il talent di Canale 5 Amici che è ancora in forse se andare in onda questa sera, dato che 14 persone, fra concorrenti e tecnici, risultano ancora ammalati.



Due, la malattia è solo ai margini (per fortuna) e non possiamo dimenticare quanto abbia spadroneggiato, nel secondo anno, 2021, in Puglia, soprattutto a Taranto e provincia.