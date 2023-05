U.S. Lecce – Tutte le info per Lecce-Verona

In occasione della gara di Serie A TIM Lecce – Hellas Verona in programma domenica 7 maggio alle ore 20:45 ,l’U.S. Lecce comunica ai tifosi che:

l’apertura cancelli dello stadio è fissata alle ore 18.30.

Si raccomanda di garantire l’arrivo allo stadio almeno 90 minuti prima dell’inizio della partita, evitando lunghe file ai cancelli di ingresso, dove saranno svolti i controlli di sicurezza che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

Per le problematiche di mancata lettura delle tessere di abbonamento (dovute a smagnetizzazione/danneggiamento della tessera) già riscontrate in occasione delle precedenti gara, contattare l’ufficio Biglietteria al nr. 334.2844565 (anche tramite messaggio whatsapp) e/o inviare comunicazione all’indirizzo abbonamenti@uslecce.it.

In caso di cessione dell’abbonamento (procedura di cambio utilizzatore), i possessori di abbonamenti tradizionali (non caricati su tessere del tifoso o tessere US Lecce Program) dovranno obbligatoriamente consegnare all’utilizzatore la tessera in originale per l’accesso all’interno dello stadio.

Non saranno accettate foto sul cellulare o fotocopie dell’abbonamento.

Si prega di prendere visione del piano di viabilità in vigore dalle ore 17.15.