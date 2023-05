Due agenti in ospedale per incidente vicino Piazza Italia

Durante la mattinata, un incidente stradale è occorso nei pressi di Piazza Italia, a Foggia. Una delle due auto coinvolte è una volante della polizia. Entrambe le auto sono rimaste danneggiate nell’impatto, i due poliziotti, rimasti lievemente feriti, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarirsi: la polizia indagherà meglio nel pomeriggio.