Ciliegie Puglia – previsto un prodotto di qualità. Ancora qualche giorno ed entrerà nel vivo la raccolta delle ciliegie in Puglia. La regione produce il 37% dell’oro rosso, frutta prodotta nell’areale barese e apprezzatissima sul mercato italiano ed europeo al quale è destinata una parte importante della produzione, circa il 35 per cento.

“La stagione è iniziata solo da qualche giorno, leggermente in ritardo rispetto alle medie stagionali ma entro la settimana prossima dovrebbe entrare nel vivo. Secondo un monitoraggio condotto da Confagricoltura Puglia, il prodotto è di buona qualità nonostante le forti piogge e il maltempo che hanno caratterizzato le settimane passate”, sottolinea Luca Lazzàro presidente di Confagricoltura Puglia. “L’ortofrutta – prosegue – sostiene imprese e posti di lavoro nella nostra regione, servono dunque più misure strutturali per evitare di ricorrere in tutta fretta a quelle straordinarie. Per questo da tempo ci battiamo per attivare in Puglia tavoli di settore, questi sono la scelta più opportuna per andare nella direzione dell’innovazione e dell’aggregazione, garantire qualità e successo sui mercati”.

Nel settore ortofrutticolo preoccupa il rapporto costi di produzione/ricavi.