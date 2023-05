Martina Franca- Si ubriacano e picchiano a sangue. Stamattina 3 marzo, in viale dei lecci, 4 marocchini ubriachi, hanno litigato nella abitazione in cui risiedono. Il litigio per motivi ancora da accertare si è protratto

dall’alloggio al primo piano fino al portone condominiale tra botte e grida.

All’intervento tempestivo della polizia, 2 dei quattro si sono scagliati contro gli agenti che prontamente hanno fermati e arrestati per aggressione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nell’androne del condominio tracce di sangue della colluttazione tra i giovanissimi marocchini.