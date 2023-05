Cogli l’opportunità: sarai famoso?

Sinossi Film cerca Comparse (No Figurazioni Speciali o Attori) preferibilmente residenti in Valle D’Itria per un importantissimo progetto in partenza che si realizzerà tra il 3 e il 12 Luglio 2023 in zona Valle D’Itria:



20 bambini maschi 8/12 anni

40 donne adulte 40/60

40 uomini 40/60

40 ragazzi 18/30 (bella presenza)

Per candidarsi scrivere a : castingprogettopuglia@gmail.com

Specificando in oggetto per cosa vi candidate (ad esempio: Donna Adulta 40/60 anni) indicando obbligatoriamente:

Nome;

Cognome;

Numero di cellulare;

Città di Residenza o Domicilio;

Altezza;

Taglia italiana Giacca,

Taglia italiana Camicia,

Taglia italiana Pantaloni o Gonna;

Taglia italiana Scarpe;

Disponibilità nei giorni indicati.

Allegando 2 Foto fatte al momento su sfondo neutro (No foto di repertorio) con capelli sciolti:

Primo Piano o Selfie

Figura Intera.

Disponibilità: 1 gg di Prova Costume – 1 o 2 gg Prove Generali – 1 gg Evento.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE INCOMPLETE.

Il progetto è retribuito

Buona fortuna ai partecipanti del casting!