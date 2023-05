Francesca Michielin assente il 1 Maggio a Taranto: lo comunica la stessa cantautrice sui propri social.

“Purtroppo per un piccolo stop di salute non potrò prendere parte all’Uno maggio libero e pensante di Taranto. Ci tenevo tantissimo a salire su quel palco con i miei tanti colleghi che hanno scelto di far sentire oggi la propria voce per parlare di libertà, del diritto che tutti dovremmo avere di essere liberi di scegliere chi essere oggi e nel nostro futuro”: scrive la cantautrice in una propria storia Instagram.

Non manca ovviamente il ringraziamento e l’augurio per il futuro ad Antonio Diodato, direttore artistico d’eccezione del concertone di quest’anno.