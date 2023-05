Calcio-Delusione Bari,col Cittadella solo un pareggio

Bari-Cittadella 1-1

Delusione Bari,col Cittadella solo un pareggio.

Nella 35a giornata del campionato di serie B il Bari Calcio pareggia 1-1 contro il Cittadella a tre giornate dalla fine del campionato cadetto.

Occasione sprecata per avvicinarsi al Genoa a -4 al secondo posto.

In una giornata uggiosa di primavera il primo tempo della gara Bari -Cittadella, valevole per la 35a giornata del campionato cadetto ,è stato equilibrato e tutt’altro che esaltante a livello di giocate ed emozioni se non per un palo di Benedetti con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata . Tatticamente squadre ben disposte in campo e imbrigliate, il primo tempo della gara si conclude sullo 0-0.

Secondo tempo : gol del Bari! al 51o minuto spizzata di testa di Benedetti per l’1 a 0 in favore dei biancorossi ! Leonardo Benedetti (Bari) , un colpo di testa dalla sinistra dell’area piccola palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Assist di Nicola Bellomo con cross da calcio d’angolo.

Reazione furente del Cittadella al vantaggio del Bari . Al 73’Carlos Embaló (Cittadella) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. All’84 ‘Tommy Maistrello (Cittadella) trova il pareggio con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.

Le formazioni ufficiali di Bari-Cittadella:

Bari (4-4-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta; Bellomo, Maita, Benedetti, Morachioli; Esposito, Cheddira. All. M. Mignani

A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Galano, Scheidler, Ceter, Ricci, Molina, Dorval, Mallamo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Donnarumma; Vita, Branca, Mastrantonio; Antonucci; Ambrosino, Magrassi. All. E. Gorini

A disp.: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Mattioli, Carriero, Maistrello, Danzi

Arbitro: Davide Massa coadiuvato da Gaetano Massara e Federico Fontani

Ammoniti: Caprile (Bari); R. Perticone, Pavan (Cittadella)

Marcatori: Benedetti(Bari) 51′,Maistrello, Branca (Cittadella) 84′.