Bari-Debutta il nuovo maxi schermo nello stadio San Nicola.

Lunedì primo maggio, in occasione della partita del campionato di calcio di serie B Bari-Cittadella , debutterà ufficialmente il nuovo maxi schermo.

A darne notizia è lo stesso Decaro, attraverso un video postato sui social nel quale per la prima volta mostra il dispositivo funzionante.

“Ecco il leadwall da 109 metri quadri – dice Decaro dallo stadio – lunedì venite a vederlo dal vivo, ma soprattutto venite a sostenere questi ragazzi perché se lo meritano”, invita riferendosi al club biancorosso.

Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari ,ricorda invece che “dopo circa otto anni il maxi schermo dello stadio San Nicola è tornato in funzione. Da oggi abbiamo un motivo in più per venire allo stadio e tifare la nostra squadra. Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza per il posizionamento del primo petalo”.

Il nuovo dispositivo è composto da 119 moduli e garantisce una perfetta visibilità anche in pieno giorno .