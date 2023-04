Se ti piace la bicicletta, adesso pedala! … II°XCO Valle D’Itria – Parco Ortolini – Martina Franca. Dopo il successo dello scorso anno del circuito. Lavori in corso per la seconda edizione dell’XCO Città di Martina Franca in Parco Ortolini. Il 30 Aprile si darà il benvenuto ai partecipanti della gara che si dividerà in più categorie Master, Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23 e special guest G6, saranno assegnate le maglie di campionato regionale alle categorie Master juniores e under 23.

Il Parco Ortolini ospiterà la rassegna XCO – Valle D’Itria con la sfida tra i campioni del presente e del futuro della specialità ” XCO Olimpica”.

Un percorso con salite dure e tecniche per fare la differenza ma anche discese molto asciutte, tutte da guidare.Grande sforzo per l’Associazione Dilettantistica Sportiva MMTB, nella natura rigogliosa del parco Ortolini, che abbellisce un percorso molto tecnico. Se ti piace la bicicletta, adesso pedala! … Valle D’Itria XCO sei invitato, il piacere della Competizione, della Sostenibilità, della Natura e dello Sport. Comunque ci sarà battaglia, ci sarà la gioventù più bella della Puglia vedremo nuvole di polvere alzarsi ad ogni passaggio e duelli fino all’ultima curva.

Non mancate allora … lo spettacolo comincia!

30 Aprile 2023 Parco Ortolini Martina Franca (Taranto) ritrovo Atleti ore 8:00 partenza prevista ore 9:30