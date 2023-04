Ecco cosa sta per accadere nella Sanità Pugliese. In diretta il Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato.

Il Sottosegretario alla Salute del Governo Meloni, Marcello Gemmato ospite di Puglia Press in una intervista senza peli sulla lingua.

In diretta il Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato. Ecco cosa sta per accadere nella Sanità Pugliese.

In diretta l’intervista senza pelli sulla lingua al Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato. Ecco cosa sta per accadere

Lo scontro dialettico dell’on. Gemmato senza mezzi termini con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’indomani della sua visita all’Ospedale di Martina Franca, a nostro giudizio sembrava un dovere verso la coordinatrice cittadina del suo partito o forse, come ha detto lui “Per stringere la mano ai medici”

I Selfie nell’Ospedale di Martina Franca con la coordinatrice locale di Fratelli d’Italia

Non bastava una telefonata o una lettera che magari avrebbe evitato di mantenere per un’ora e mezza medici, primari e infermieri lontani dai loro reparti e dai loro pazienti, visto che c’è poco personale?

Ospedale Valle d’Itria Martina Franca

Ma la politica ha altre logiche, spesso incomprensibili.

Il duro attacco al Governatore Emiliano (che non abbiamo mai risparmiato di critiche motivandole), sa tanto di campagna elettorale in vista delle prossime amministrative.

“Non ce le mandiamo a dire con il Governatore Emiliano – precisa il Sottosegretario – io porto dei numeri, rispetto alla situazione catastrofica in cui versa il sistema sanitario pugliese.

Sfido a dire che non sia così. Liste d’attese lunghe nella medici preventiva; ritardi nel diagnosticare delle patologie oncologiche come il tumore al seno che se preso per tempo ha l’83% di esser guarito; lo screening delle feci; tutto quello che riguarda l’ordinaria prevenzione mentre in Puglia le liste di attesa sono lunghissime o non sviluppate adeguatamente.

A queste si aggiungono interventi importanti non programmate nell’immediato ma nel tempo”.

Nell’intervista esclusiva a Puglia Press un contraddittorio determinato al quale l’on Gemmato non si sottrae. Dà in pratica i numeri e le statistiche che, a suo dire, “testimoniano l’adeguatezza di Emiliano in tema di sanità bilancio di pertinenza 2022, rispetto al 2021. Maggiori fondi che la sua giunta ha ricevuto, pari a mezzo miliardo in più rispetto al 2021. Nonostante ciò la Puglia passa da 130milioni di euro di buco nel 2021 a 210 nel 2022 ed è prima in Italia per debiti”

Per la verità qualche numero non è del tutto preciso, tra questi quello dei 5 miliardi (che il Sottosegretario non ricordava) complessivi in Italia tra cui i 450.000 euro della Puglia

Numeri e ancora numeri che a volte con coincidono con i nostri

Fonte Sole 24 ore

Il J’accuse verso Emiliano non si limita a fatti generali, ma entra nei particolari di rilevanza penale

“L’edilizia sanitaria è un altro problema per come sono stati gestiti i soldi in questi mesi e anni di pandemia. Penso all’ospedale in fiera, partito come appalto di 8milioni di euro e in poche settimane arrivati a 25milioni, così come la fabbrica di mascherine costata altri milioni di euro, costituita da Lerario e voluta da Emiliano quando giganteggiava la gigantografia del Governatore abbracciato a Lerario e, dopo l’arresto di quest’ultimo, rimosso immediatamente. Una spesa, di una sciatteria per generare consensi”

“Io ho dato dei numeri che chiedo di approfondire. Emiliano dice che vuole altri soldi e che lo Stato non li ha dati io ho dimostrato che con 4/5milioni in più o sono bugiardo io o Emiliano. Rispetto le coperture parliamo di Bilancio dello Stato dove non si può dire facciamo una delibera e troviamo i soldi, no! Deve dire in che ambito si deve interviene”.

Ma l’intervista all’On. Gemmato sa anche di clima elettorale, in vista delle amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio

Ma ecco l’intervista integrale al Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato

Il video integrale, comunque porta a delle riflessioni, ma come è nostra consuetudine non ci limiteremo ad ascoltare una campana sola. Già da ora il Govrnatore Emiliano è invitato

Di sicuro non concorderemo preventivamente le domande con alcuno e le risposte le lasciamo giudicare a voi lettori.

Forse sarà per questo che tanti declineranno il nostro invito il quale sarà sempre ufficiale e ufficializzato sulle nostre pagine social.

E’ il confronto quello che può aiutarci a capire.

Nei prossimi giorni inizieremo con i confronti in alcuni comuni pugliesi interessati dalle elezioni. E’ il nostro modo di fare informazione

Pubblicità