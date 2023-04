Bus Amtab Bari –In arrivo 110 “Pensiline Smart”

Nell’ambito del programma finanziato dal PON Metro sulla Smart mobility, linea Amtab accessibile, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano fornirà 110 nuove pensiline da implementare alle fermate del trasporto pubblico locale, dotate di sistemi intelligenti, integrate nel sistema “Smart Mobility”, ed in grado di comunicare le informazioni di trasporto in maniera accessibile.



Le pensiline saranno dotate di accessori tecnologici: lo smartphone identificherà la posizione mediante localizzazione e/o mediante lettura del tag NFC della palina di fermata, in questo modo lo smartphone diverrà una vera e propria palina virtuale informando l’utente sui prossimi passaggi dei bus

Le installazioni saranno collocate alle postazioni e fermate lungo le linee servite dagli autobus dell’Amtab per un totale di circa trenta giorni di lavoro, a partire dall’inizio del prossimo mese.

La pensiline sono strutture studiate per proteggere i passeggeri in attesa dei mezzi pubblici e fornire informazioni sul servizio.



Sono impianti di raffinato design, studiati per l’inserimento in contesti di particolare valore storico, urbanistico e paesaggistico