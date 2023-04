Candlelight Open Air arriva a Bari, due concerti a lume di candela L’idea è portare la musica classica in quei posti della città unici per la loro natura storica o per lo stile moderno. Eventi che si svolgono in tutti i tipi di luoghi idilliaci, dai rooftop più moderni alle cattedrali più iconiche della città, così come palazzi, giardini o i laghi più belli della zona.

Lo spettatore assisterà ad una serie di concerti candlelight illuminati a lume di candela e con musica dal vivo in alcune delle location più iconiche di Bari.

Nati nel 2019, i Candlelight sono cominciati omaggiando i più grandi come Vivaldi, Beethoven, Mozart, Strauss, Tchaikovsky, Chopin e Schubert. Oggi, i programmi includono anche artisti moderni e contemporanei come Taylor Swift, Queen, ABBA, Coldplay, Ludovico Einaudi, Aretha Franklin, Adele, i Beatles e Ed Sheeran. Tra le proposte, anche programmi dedicati a K-Pop, colonne sonore di film e molti altre. Il format Fever Original, che ha venduto 3 milioni di biglietti solo nel 2021, è riuscito ad avvicinare un pubblico completamente nuovo (i 70% dei partecipanti sotto ai 40 anni) alla musica classica.

I concerti Candlelight portano la magia di un’esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato mai utilizzati a questo scopo a Bari. Due gli eventi in programma a Bari, per scoprire le melodie di Ludovico Einaudi nel Cortile di UNAHOTELS Regina, alla luce confortante delle candele, il 23 e il 24 giugno alle 20:30 e alle 22:30 della durata di 65 minuti circa. Il 23 sarà la giornata del tributo ai Queen, il 24 l’omaggio a Ludovico Einaudi.