Open Day gratuiti al Policlinico di Bari sulla psoriasi La psoriasi è una patologia infiammatoria che nella maggior parte dei casi si manifesta con papule e placche ben circoscritte, eritematose e ricoperte da squame argentee. L’eziologia è multifattoriale e include la predisposizione genetica. I fattori scatenanti comprendono i traumi, le infezioni e alcuni farmaci. I sintomi sono di solito minimi, ma può essere presente prurito da lieve a grave. Ma le implicazioni estetiche possono essere importanti. Alcuni soggetti possono sviluppare una malattia grave con coinvolgimento articolare (artrite psoriasica). La diagnosi si basa sull’aspetto e sulla distribuzione delle lesioni.

Porte aperte al Policlinico di Bari venerdì 28 aprile per la prima tappa della Campagna L’Esperienza al Centro, una campagna di sensibilizzazione promossa da Novartis, che vuole riportare l’attenzione sulla malattia psoriasica, aiutando i pazienti a riconoscere i primi segni della psoriasi e a cogliere gli eventuali sintomi di coinvolgimento articolare.

Ecco il programma della giornata: alle ore 12 presso l’Aula reumatologia 2° piano Palazzo Morgagni dell’AOU Policlinico di Bari si terrà un momento di confronto aperto alla cittadinanza in cui si farà il punto sulla malattia psoriasica, che cos’è, quali sono i sintomi, come imparare a riconoscerla e come intervenire. Sarà l’occasione per confrontarsi con clinici e Associazione pazienti. A seguire consulti gratuiti, saranno a disposizione dermatologi e reumatologi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico.

I consulti saranno effettuati presso gli Ambulatori di dermatologia e reumatologia dell’AOU Policlinico di Bari sino a esaurimento dei posti disponibili.

Di seguito le indicazioni:

Consunti di dermatologia: Clinica Dermatologica – Piazza Giulio Cesare 11 – Padiglione Pediatria

Cosulti di reumatolpgia: Clinica Reumatologica – Piazza Giulio Cesare 11 – Padiglione Chini, piano -1

Come fare a prenotare un consulto: vai sul sito sul sito L’Esperienza al centro, fai il test di autovalutazione rispondendo alle semplici domande sulla tua salute; Controlla il risultato: In meno di 1 minuto potrai capire l’eventuale necessità di avere un consulto con uno specialista; Scegli il centro specializzato di Bari, la data e infine l’orario. Controlla la prenotazione: ti arriverà una mail di prenotazione, prendi nota di data, ora, luogo e del codice di prenotazione.

L’esperienza al centro è patrocinata dalle principali Associazioni di Pazienti, ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici, APMARR– Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, AMRER – Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna

APIAFCO – Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ADIPSO – Associazione per la difesa degli Psoriasici.