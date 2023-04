Tumore al seno, 12 progetti finanziati in Puglia I numeri del cancro in Italia 2023 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. Secondo i dati, in Italia sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile nel 2021 e nel 2023 sono stati stimati 12.500 decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell’88%. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni.

In alcune Regioni si sta sperimentando lo screening tra i 45 e i 74 anni (con una periodicità annuale nelle donne sotto ai 50 anni). I programmi organizzati di screening prevedono che l’esame venga eseguito visualizzando la mammella sia dall’alto verso il basso che lateralmente.

In totale sono 12 i progetti per un importo complessivo di 80mila euro di Susan G. Komen Italia, finanziati in Puglia grazie alle iniziative benefiche, quali Race for the cure, e alle donazioni in favore delle organizzazioni impegnate nelle iniziative di informazione e prevenzione. Quattro progetti si svolgeranno a Bari, Brindisi, Foggia, Taranto e Lecce. A questi si aggiungono i tre già attivati e due Mission.

La presentazione è avvenuta questa mattina a Bari alla presenza della nuova presidente nazionale di Komen Daniela Terribile, della presidente regionale Linda Catucci e dell’assessora comunale alla Cultura Ines Pierucci. Fra i progetti approvati c’è «Artinrosa», che prevede cinque percorsi culturali (scrittura, canto, danza, arte, comunicazione e media) con esperienze laboratoriali, e «Salute in movimento», utile per ostacolare gli atteggiamenti anomali e riabilitare le parti danneggiate. Gli altri dieci spaziano dal supporto emotivo alle pazienti e alle loro famiglie a percorsi di lettura, cucina salutare, attività motorio-sportiva, canottaggio e vela e ginnastica dolce.