Sta arrivando il Covid Arturo!

Sembrava finita ma, evidentemente, non è così. Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: il Covid c’è ancora e muta. È stata identificata in Italia la variante Arturo e l’ultimo ceppo del coronavirus è stato individuato presso l’Irccs del San Matteo di Pavia. Nello specifico “dall’equipe del professor Fausto Baldanti, direttore dell’Unità di Microbiologia e Virologia del Irccs San Matteo di Pavia”. Bertolaso ha detto che “al momento non sono presenti notizie di altre identificazioni a livello italiano di Arturo”, nome con cui è stata ribattezzata.

