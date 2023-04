Eccellenza pugliese, la Cipolla bianca Igp. Al via la raccolta La cipolla bianca è una varietà di cipolla dal sapore delicato, molto versatile in cucina e ricca di proprietà. Rispetto ad altri tipi di cipolla, quella bianca contiene più zuccheri e meno sostanze solforate, e questo incide sia sul gusto di questo bulbo che sul suo profilo nutrizionale e sulla sua conservazione. Oltre ad essere più dolce, infatti, la cipolla bianca si conserva per meno tempo rispetto alle cipolle gialle e alle cipolle rosse. Le cipolle bianche sono un alimento in grado di offrire benefici a cuore, apparato gastrointestinale, sistema immunitario. Possono essere consumate crude e cotte come ortaggio o inserite nelle ricette come aromatizzante: in entrambi i casi, inserire le cipolle bianche nella propria alimentazione abituale può promuovere la salute e il benessere.

Parte la raccolta della Cipolla Bianca di Margherita Igp, pronta per essere gustata. L’eccellenza pugliese sarà sul mercato fino ai primi giorni di agosto.

«La scarsità di piogge nei mesi scorsi ha causato una riduzione delle rese e dunque delle quantità

prodotte – dice Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio di Valorizzazione e tutela della

Cipolla Bianca di Margherita Igp -. La maggiore attenzione da parte degli operatori commerciali e

l’offerta ridotta del prodotto potrebbe però determinare quest’anno un prezzo più remunerativo per i

produttori. Le prospettive in questo senso sembrano orientate verso un cauto ottimismo. Un traguardo

importante per i produttori che, dopo anni di attesa e lavoro, vedrebbero riconoscere in questo modo

il valore e la qualità della nostra cipolla. I segnali che cogliamo vanno nella direzione di una maggiore

presenza della nostra cipolla sulle tavole dei consumatori italiani e soprattutto una migliore

conoscenza delle sue caratteristiche in termini di dolcezza, succosità, croccantezza e tenerezza. Va

sottolineato – prosegue – che i nostri produttori impiegano tanto tempo, tanta cura delle piante e tanta

fatica fisica per ottenere un prodotto di qualità, dato che tutta la lavorazione avviene con il lavoro

manuale, tanto tempo e tanta cura delle piante. Il nostro Consorzio è impegnato in queste settimane

in diverse parti d’Italia, al fine di supportare al meglio, con le nostre iniziative di promozione, questa

eccellenza pugliese».

Eccellenza pugliese, la Cipolla bianca Igp. Al via la raccolta

La Cipolla Bianca di Margherita Igp è disponibile presso la rete della grande distribuzione, i mercati

generali, i fruttivendoli, in modalità sfusa, in cassette, in vertbag, in confezioni ecocompatibili e

riciclabili al 100%.

La Cipolla Bianca di Margherita Igp viene prodotta non nel terreno, come di consueto accade, ma

nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale,

tutelata da una convenzione internazionale (Ramsar 1979), nei territori compresi tra Margherita di

Savoia (Bat), Zapponeta (Fg) e Manfredonia (Fg). Al consorzio, riconosciuto nel 2016, partecipano

venti aziende di piccoli produttori, due cooperative di produzione, quattro aziende di confezionamento.