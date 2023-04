Nasce a Bari la scuola regionale di Polizia locale Il servizio di Polizia Locale è un servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall’Ente locale per migliorare la sicurezza urbana, anche in parallelo con le Forze di Polizia dello Stato (la Polizia locale non è una “Forza di Polizia dello Stato” e non ha competenza sulla pubblica sicurezza, che è prerogativa di esclusiva competenza statale).

La Polizia locale assolve a tre compiti fondamentali per la sicurezza: opera negli spazi pubblici per garantire la regolarità della vita quotidiana; collabora con gli altri servizi della Pubblica Amministrazione per migliorare la qualità dello spazio pubblico (dalla manutenzione dei parchi e delle strade all’intervento contro i fenomeni di marginalità che esistono nelle città); collabora con le forze di Polizia dello Stato nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico. La Polizia Locale si occupa in particolare di: Polizia stradale, Polizia amministrativa, Polizia giudiziaria, Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Attività Istituzionale e di rappresentanza, Servizi ambientali, traffico nautico, educazione stradale e alla legalità.

In mattinata alla presenza del Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, è stata presentata a Bari, la scuola regionale della Polizia Locale.

Michele Emiliano: “Un cervello collettivo a disposizione di tutti. Sono persone con un’esperienza molto lunga e approfondita. Ed è molto importante aver creato questo cervello collettivo che consente a tutti, indipendentemente dal grado, di partecipare all’elaborazione delle strategie per la tutela dei cittadini e del territorio. Se riuscissimo, con il loro aiuto, a collegare questo sforzo con il Parlamento e con altre Regioni, potremmo fare approvare uno o più disegni di legge per modificare alcune norme in vigore, per esempio sulla classificazione di rifiuti, così come anche in altre materie. A volte, un pò superficialmente, si pensa che questa forza enorme di osservazione, che consente il rispetto della legalità, non possa svolgere compiti molto complessi. Può farlo, ma ha bisogno di normative adeguate”.

All’incontro hanno partecipato: il prefetto di Bari Antonia Bellomo, il sindaco di Bari Antonio Decaro, e i procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Bari, Roberto Rossi, e di Trani, Renato Nitti, si è discusso delle tecniche investigative sulla gestione e sui traffici illeciti di rifiuti, dei reati ambientali, e delle leggi in materia.

Michele Emiliano: “Le polizie locali sono gli occhi e le orecchie delle Procure, ma non solo. Sono quel terminale che fornisce quotidianamente informazioni, ma raccoglie anche l’umore dei cittadini. Ed è il metodo interpretativo per comprendere e amministrare una città. Abbiamo capito che serviva una polizia municipale molto più evoluta. E per diventare migliori non c’è altro metodo che studiare».

I comandi di Polizia locale di Bari e Lecce costituiscono sedi operative della Scuola rispettivamente per il Distretto di Bari (Bari, Foggia e BAT) e il Distretto di Lecce (Lecce, Brindisi e Taranto).