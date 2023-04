Valle d’Itria: dal 17 aprile più collegamenti in autobus grazie alle FSE. La richiesta crescente di mobilità verso le mete turistiche della nostra regione ha spinto FSE ad anticipare alcune novità dell’orario estivo per intercettare un numero sempre maggiore di viaggiatori che preferiscono utilizzare i mezzi pubblici, più economici e rispettosi dell’ambiente, rispetto all’auto privata.

Da lunedì 17 aprile, Ferrovie del Sud Est, società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, d’intesa con la Regione Puglia, committente del servizio, incrementerà i posti offerti a bordo dei propri bus da e per la Valle d’Itria.

Il vantaggio di arrivare nelle vicinanze dei centri storici senza impiegare tempo e costi aggiuntivi per la ricerca di un parcheggio.

Dalle attuali 15 corse a giorno si passerà a 25 corse di cui sei aggiuntive tra Bari e Alberobello e quattro in più tra Bari e Martina Franca, per un totale di 1400 posti offerti al giorno, dal lunedì al sabato. La domenica e nei giorni festivi il servizio passerà dalle attuali 14 corse al giorno a 18 corse per un totale di 1000 posti offerti al giorno.