Morto un giudice nel leccese

Nel comune di Monteroni di Lecce, in via Spacciante, in provincia di Lecce è stato trovato il corpo senza vita del giudice Moroni. Era fermo in auto quando un malore cardiaco lo ha colto alla sprovvista, lasciandolo senza vita in pochi minuti.

La perdita lascia un vuoto molto grande nel panorama giudiziario leccese: era nel Salento da oltre 20 anni – dal 1999 ed esercitava la propria professione con eccezionale rigore. Da sempre amato anche dai propri colleghi, è stato descritto dal Presidente del Tribunale in cui esercitava come “un grande uomo prima ancora che un grande magistrato”.