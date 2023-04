USB Ta: Continua lo stato di agitazione per Amiu. Da stamattina inizia il presidio dell’Usb sotto palazzo di città in solidarietà agli ex somministrati della municipalizzata Amiu.

Stato di agitazione scaturito per protestare contro kyma ambiente per la decisione di lasciare a casa 100 lavoratori far autisti e lavoratori ecologici tutti con contratto a tempo determinato.

L’Amiu lascia che i contratti si esauriscano senza rinnovo, nel frattempo cerca altre assunzioni con gli stessi profili e con un bando.

Inizialmente si era impegnata ad assorbire i somministrati, decisione ora accantonata.

Il dg del comune, Carmine Pisano, ed il vicesindaco Fabrizio Manzulli, questa mattina hanno convocato i rappresentanti sindacali.

L’Usb ha chiesto il reintegro dei lavoratori fuori da gennaio e la proroga dei contratti in scadenza quindi il ritiro del bando.

Al momento, trattandosi di un incontro interlocutorio il bando in questione non è stato sospeso e neanche la tutela delle posizioni precarie che dovranno essere blindati grazie al nuovo bando.

Il sindacato ha chiesto altresì al comune di garantire il versamento del tfr ai lavoratori già fuoriusciti.

Nella seduta monotematica sull’Amiu, l’Usb ribadirà la richiesta di internalizzare i servizi a partire da quelli affidati temporaneamente a kratos per la differenziata.

Lo stato di agitazione continua.