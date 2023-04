Il Taranto con la testa al Pescara

A meno di 24 ore dalla trasferta di Crotone il Taranto si è ritrovato nel pomeriggio di oggi allo stadio Iacovone per preparare la sfida casalinga contro il Pescara in programma sabato 8 aprile alle ore 14:30 valida per la 36^ giornata nel Campionato Nazionale Serie C Lega Pro 2022-2023.

Proseguono nel lavoro personalizzato i calciatori Luca Crecco, Aboubakar Diaby e Marco Manetta mentre verranno valutate giorno per giorno le condizioni di Ferrara tenuto precauzionalmente a riposo allo stadio Scida di Crotone.

La squadra svolgerà una doppia seduta di allenamento domani e sedute al mattino nelle giornate di mercoledi, giovedi e venerdi quando verrà sostenuta la rifinitura. Al termine di quest’ultima il tecnico Ezio Capuano incontrerà gli operatori dell’informazione nella consueta conferenza stampa pre gara alle ore 12:30 presso la sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone.