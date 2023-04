Martina F.- Il Sindaco ammette: “Ci sono dei problemi inutile nasconderlo”.

Il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano durante l’ultimo Consiglio Comunale ha ammesso che ci sono dei problemi in amministrazione ed oramai è inutile negarlo

L’interento del primo cittadino ha di fatto sconfessato nel video che vi proponiamo a tergo, quello che l’ha preceduto da parte di Nunzia Convertini, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e al PNRR che aveva minimizzato quanto sta accadendo.

Sono proprio i lavori pubblici l’argomento più spinoso della Amministrazione Comunale in questo momento.

Si sta aprendo una crisi al Comune di Martina all’interno della stessa maggioranza?

E’ quello che si stanno chiedendo i cittadini martinesi.

Ben presto potrebbero aprirsi dei contenziosi a catena che metterebbero a serio rischio le casse del Comune di Martina Franca. I contrasti sono già stati evidenti durante lo scontro in auta tra i Consiglieri Comunali Giuseppe Serio e Michele Marraffa riguardo i debiti fuori bilancio.

Molte delle costruzioni edificate negli ultimi tempi, alcune anche a più piani e su zone ad alto e medio rischio idrologico, sarebbero considerate irregolari, così come quelle realizzate in Zone B senza idonei piani attuativi, così come dichiarato dal TAR Lecce e precisamento un grande ipermercato

i cui lavori procedono velocemente e che molti ipotizzano possano essere bloccati da un momento all’altro

Fa discutere anche il parcheggio di Via Bellini che era stato osannato durante la campagna elettorale, all’interno del quale c’erano stati anche dei servizi fotografici da parte dei alcuni candidati del centrosinistra. Spesso i Vigili Urbani vengono allertati dall’intrusione di alcune persone nonautorizzate all’interno dello stesso

Parcheggio Via Bellini

Su quel parcheggio, seppure già consegnato al Comune che sta procedendo a completare alcuni lavori di rifinitura, ci sono riserve per oltre quattromilioni di euro in più.

Ora il Comune ha nominato il collaudatore che avrà il compito oneroso di verificare se, quelle riserve, dovranno essere pagate o meno. Sembrerebbe scontato un contenzioso, qualora il collaudatore non esaudurà le richieste dell’azienda appaltatrice.

Tutto questo ricadrà inevitabilmente come un macigno sui cittadini.

La preoccupazione e la tensione al Palazzo di Città è molto alta

Ecco il video di quanto dichiarato dal sindaco Gianfranco Palmisano.