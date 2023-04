Prisma Volley – Gargiulo confermato

Giovanni Maria Gargiulo, centrale classe ’99 per 209 cm viene confermato nel reparto Centrali del team rossoblù per la stagione 2023-24. Giovanni è la prima conferma che si andrà ad unire a Alletti, Rizzo ed Ekstrand già contrattualizzati lo scorso anno con un biennale.

Originario di Sorrento, Gargiulo è entrato in serie A2 con la maglia di Castellana Grotte, dove ha disputato ben 5 stagioni prima di approdare in Superlega in quel di Vibo Valentia.

Un’esperienza biennale a Vibo dal 2020, per poi raggiungere Taranto, al cospetto del Presidente Bongiovanni, dove nel campionato ha ben figurato ogni volta che è stato chiamato in causa, dimostrando grande grinta e professionalità nonché umiltà e spirito di squadra che hanno convinto la dirigenza ionica a tenersi stretto un atleta con queste caratteristiche.

Ha nel suo bagaglio ben 29 vittorie in massima serie, con 756 punti fatti.

Il suo palmarés vanta anche di una medaglia d’argento, conquistata con la nazionale italiana al mondiale juniores in Barhein nel 2019, estate azzurra che ha dato al centrale campano una consapevolezza e una maturità importante per la sua giovane età, doti che gli hanno permesso di competere al meglio nel massimo campionato italiano nelle recenti stagioni a Vibo e a Taranto, ottime stagioni formative, nell’ultima a fianco di Alletti, da cui ha potuto apprendere tanto e affinare i suoi fondamentali sia a muro che in attacco dove ha ottenuto ottime percentuali.

A Taranto andrà a costituire una base affidabile nel comparto centrali, un ruolo su cui si punterà molto nella prossima stagione.

”È stata una trattativa fatta veramente in fretta – dichiara Giovanni Gargiulo – per me sarà un onore e onere essere qui un altro anno dove mi sono trovato benissimo, sono felice che la Presidenza mi abbia voluto ancora a Taranto. Abbiamo fatto tutto in tempi brevissimi e mi ha fatto piacere che coach Mastrangelo mi abbia chiamato e fatto capire quale sia l’intenzione per l’anno prossimo. C’è molta voglia di fare bene, ringrazio sempre il Presidente Bongiovanni e tutta la dirigenza per la possibilità che mi viene data di giocare ancora nel campionato più bello del mondo”

Il direttore generale Vito Primavera sulla riconferma: “Giovanni è un atleta che ha il lavoro e il senso del sacrificio nel Dna, sempre puntuale, uno sportivo dalle doti eccellenti e grande passione in quello che fa, ha già fatto vedere durante l’anno alcune delle sue qualità, si è fatto trovare pronto ad ogni chiamata e sono certo che abbia ancora grandi margini di miglioramento che scopriremo qui a Taranto”

Linda Stevanato Ufficio stampa Gioiella Prisma Taranto

Foto Castellaneta