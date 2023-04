Bcc Castellana a Cantù per vincere

Va a Cantù gara 2 dei quarti playoff: Castellana chiamata ora all’impresa

Va alla Pool Libertas Cantù il quinto confronto stagionale con la Bcc Castellana Grotte, ma soprattutto va ai lombardi gara 2 dei quarti di finale dei playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Finisce al tie break anche la sfida del Pala Grotte, dopo quella di domenica al Pala Francescucci: 2-3 (25-23, 18-25, 25-21, 17-25, 8-15, 22-24) il risultato finale sul tabellino.

La formazione allenata da Denora Caporusso impatta la serie. Alla compagine allenata da Giuseppe Barbone, invece, tocca di compiere un’altra clamorosa impresa in Lombardia per trovare una qualificazione ancora in bilico.

Non sono bastate oltre due ore e venti minuti di partita e bisognerà attendere fino a domenica 23 aprile 2023(giorno fissato in calendario per gara 3 tra Cantù e Castellana, prima battuta alle ore 18) per conoscere la quarta semifinalista dei playoff promozione, ovvero la squadra che raggiungerà Vibo Valentia, Bergamo (ribaltando il fattore campo) e Santa Croce già promosse al prossimo turno.

Più costante e meno fallosa la Pool Libertas, trascinata da Kristian Gamba, top scorer del match con 34 punti e il 56% in attacco. Combattiva ma meno incisiva la Bcc, che si conferma però in ripresa rispetto all’ultimo periodo della regular season che presenta a referto Theo Lopes come miglior realizzatore (23 punti, 3 ace e 1 muro)