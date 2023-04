La Bcc Castellana perde ancora

Finale di regular season amaro per la Bcc: ko e settimo posto in classifica

Non si sblocca in trasferta la Bcc Castellana Grotte. Al Pala Parenti arriva il quarto stop consecutivo per la formazione allenata da Jorge Cannestracci. Vince la Kemas Lamipel Santa Croce per 3-1 (25-15, 19-25, 25-19, 25-19) al termine di una gara dall’andamento altalenante ma che alla fine premia con merito la compagine toscana. Non basta ai pugliesi una grande reazione nel secondo set, un buon inizio di quarto e i 21 punti (con un ace e due muri) di Theo Lopes, miglior realizzatore per Castellana. Santa Croce approccia meglio alla sfida e viene trascinata da Motzo e Hanzic, rispettivamente 22 e 21 punti sul tabellino finale.