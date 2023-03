Presentata in consiglio comunale a Taranto la mozione sui falò

Nel consiglio comunale convocato in modalità question time è stata presentata una mozione che vede prima firmataria Stefania Fornaro (gruppo Con).



La mozione mira a valorizzare il falò che solitamente viene acceso nella giornata di San Giuseppe. Essendo questo un rituale festivo legato al fuoco la proposta impegna Sindaco e Giunta all’iscrizione di tale rituale all’interno di un apposito Registro Regionale costituito con Legge Regionale nr. 1 /2018 la quale disciplina gli Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco.



In particolare l’articolo 3 consente anche di ottenere l’erogazione dei contributi per questi rituali festivi i quali concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Puglia per la comunicazione turistica.

“Con questa mozione sosteniamo le manifestazioni legate al fuoco che definiscono ricorrenze consolidate in grado di esaltare usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e dell’identità della nostra citta’” dichiara Fornaro.



Nella rievocazione del patrimonio storico e religioso dei territori, il fuoco è elemento cardine che unisce i residenti nelle celebrazioni e attrae numerosi viaggiatori in esperienze coinvolgenti e dalle radici profonde. Un valore umano da preservare e tutelare.

Con la mozione, inoltre, si invita Sindaco e Giunta a sentire Arpa Puglia, al fine di rendere i Fuochi maggiormente ecologici e meno impattanti sull’ambiente.

La proposta vede come firmatari anche i consiglieri comunali di maggioranza Castronovi, Fiusco, Patano, Papa, Bosniaku, Lenti, Contrario, Lussuoso, Tribbia, Lonoce,Mignolo, Pittaccio, di Gregorio.