Tripla fatale al Cus Jonico

CJ Basket-Lions Bisceglie 72-75: Taranto non esce dal tunnel, ancora una tripla fatale

Un tiro da tre di Dri, come all’andata, condanna i rossoblu alla sesta sconfitta consecutiva, non va la tripla di Corral per l’overtime. Non bastano i 21 punti di Rocchi

CJ BASKET TARANTO – LIONS BISCEGLIE 72-75

Come se non fosse bastata quella di Roseto, come se non fosse bastata quella dell’andata, con lo stesso interprete, il CJ Basket Taranto incassa l’ennesima sconfitta a fil di sirena. A mettere la tripla che condanna i rossoblu al 6° ko di fila è ancora quel Filiberto Dri che proprio nel girone di andata, più o meno alla stessa maniera, aveva deciso il derby. Festeggiano di nuovo i Lions Bisceglie. Mastica ancora amaro Taranto battura 75-72 al Tursport nella 24sima giornata, nona di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Un film già visto da due mesi a questa parte, la stessa faccia di una medaglia oramai diventata monotona e triste. Nonostante i 21 punti di Rocchi, i 16 di Corral, il buon contributo degli under Graziano, D’Agnano e Sampieri, il CJ Taranto deve nuovamente interrogarsi sui perché di un periodo nero che non sembra aver fine. E dire che dopo la rimonta dal -12 fino al sorpasso di inizio ultimo quarto tutto il Tursport ci aveva creduto. Almeno fino all’ultimo minuto quando Cena inventa il pareggio di tripla e quando tutti pregustavano l’overtime, Dri ha “indovinato” di nuovo il tiro che ha messo Taranto con le spalle al muro. Non riesce la stessa magia a Corral all’ultimo secondo.